Зеленський вдруге за два дні поговорив з Трампом: про енергетику, ППО і далекобійність

Президент України Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорим зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.
За його словами, сьогодні теж була дуже продуктивна розмова.
“Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності”, ‒ сказав Зеленський.
Український лідер додав, що під час розмови було багато деталей щодо енергетики.
“Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається”, ‒ заявив президент.
- Учора Зеленський заявив, що під час розмови з Трампом отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити співпрацю. Йшлося дуже детально про енергетику і посилення ППО.