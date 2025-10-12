Зеленський вдруге за два дні поговорив з Трампом: про енергетику, ППО і далекобійність

“Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається”, ‒ заявив український очільник.

Президент України Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорим зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

За його словами, сьогодні теж була дуже продуктивна розмова.

“Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності”, ‒ сказав Зеленський.

Український лідер додав, що під час розмови було багато деталей щодо енергетики.

“Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається”, ‒ заявив президент.