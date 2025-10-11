Україна розраховує, що США та всі інші наші партнери будуть надалі сильно діяти.

У вечірньому зверненні 11 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити співпрацю.

“Я говорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці, в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить Росія і як вона намагається скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході”, – сказав Зеленський.

Він додав, що великі шанси на те, що угода спрацює на Близькому Сході.

“На жаль, Росія – це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там, у Росії, залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна розраховує, що Сполучені Штати Америки та всі інші наші партнери будуть надалі сильно діяти, сильно тиснути заради того, щоб наші люди відчули підтримку, мали захист, щоб Україна була здатною вистояти.

“Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю. Дякую. Сьогодні ж говорив із премʼєр-міністром Канади, і теж передусім про наші потреби в протиповітряній обороні, в енергетичній підтримці. Добре йде наша програма PURL, яка дає змогу купувати американську зброю, зокрема ракети для «петріотів». Я дякую всім партнерам у НАТО, хто вже в програмі, і ми будемо вдячні Канаді за розширення її участі”, – сказав президент.

Глава держави додав, що також скоординували контакти з іншими лідерами, з іншими країнами. За підсумками сьогоднішніх розмов з лідерами президент вже дав необхідні доручення нашій команді – військовим, Офісу, Міністерству закордонних справ. Зеленський запевнив, що результати мають бути.