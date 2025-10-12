Росія боїться, що американці дадуть нам ракети Tomahawk, ‒ Зеленський

Це сигнал ‒ саме такий тиск може спрацювати для миру.

Росія боїться, що американці можуть дати нам ракети Tomahawk. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову з лідером США Дональдом Трампом.

Він додав, що це сигнал ‒ саме такий тиск може спрацювати для миру.

“Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «томагавки», це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру”, ‒ сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Київ детально співпрацює зі Сполученими Штатами щоб посилити українську ППО, усі наші можливості захисту, передусім системи Patriots, а також нашу далекобійність.

Фото: Zachary Grooman/U.S. Navy/DVIDS/dpa/picture allianc Ракета Tomahawk здатна долати відстань у 2,5 тисячі км