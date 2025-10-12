Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія боїться, що американці дадуть нам ракети Tomahawk, ‒ Зеленський

Це сигнал ‒ саме такий тиск може спрацювати для миру.

Росія боїться, що американці дадуть нам ракети Tomahawk, ‒ Зеленський
Фото: Телеграм-канал Зеленський

Росія боїться, що американці можуть дати нам ракети Tomahawk. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову з лідером США Дональдом Трампом.

Він додав, що це сигнал ‒ саме такий тиск може спрацювати для миру.

“Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «томагавки», це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру”, ‒ сказав Зеленський. 

За словами Зеленського, Київ детально співпрацює зі Сполученими Штатами щоб посилити українську ППО, усі наші можливості захисту, передусім системи Patriots, а також нашу далекобійність.

Ракета Tomahawk здатна долати відстань у 2,5 тисячі км
Фото: Zachary Grooman/U.S. Navy/DVIDS/dpa/picture allianc
Ракета Tomahawk здатна долати відстань у 2,5 тисячі км

  • На початку минулого тижня Трамп заявив, що він “певною мірою” прийняв рішення про продаж далекобійних ракет "Томагавк" країнам НАТО для їх постачання Україні. Він зазначив, що перед остаточним рішенням хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скерують.
