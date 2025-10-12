Росія боїться, що американці дадуть нам ракети Tomahawk, ‒ Зеленський

Росія боїться, що американці можуть дати нам ракети Tomahawk. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову з лідером США Дональдом Трампом.
Він додав, що це сигнал ‒ саме такий тиск може спрацювати для миру.
“Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам «томагавки», це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру”, ‒ сказав Зеленський.
За словами Зеленського, Київ детально співпрацює зі Сполученими Штатами щоб посилити українську ППО, усі наші можливості захисту, передусім системи Patriots, а також нашу далекобійність.
- На початку минулого тижня Трамп заявив, що він “певною мірою” прийняв рішення про продаж далекобійних ракет "Томагавк" країнам НАТО для їх постачання Україні. Він зазначив, що перед остаточним рішенням хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скерують.