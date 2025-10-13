Росіяни скинули на житлові будинки Костянтинівки авіабомби ФАБ-250

Російські окупанти скинули авіабомби ФАБ-250 на житлові багатоповерхові будинки у місті Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Унаслідок чергових авіаційних ударів з боку російських окупаційних військ по місту Костянтинівці зафіксовано прямі влучання авіабомб типу ФАБ-250 у житлові багатоповерхівки. За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого авіаудару пошкоджені фасади багатоповерхових житлових будинків і торгівельний центр.

"Обстріл Костянтинівки став черговим свідченням цілеспрямованого терору російських військ проти цивільної інфраструктури Донеччини. Правоохоронні органи продовжують документувати воєнні злочини держави-агресора", — наголошує начальник МВА.