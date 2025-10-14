“Повна зневага до життя цивільних”: Сибіга прокоментував удар РФ по гуманітарному конвою ООН

Україна закликає держави-члени ООН рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора.

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по гуманітарному конвою ООН.

"Росія завдала удару по гуманітарному конвою ООН в Херсонській області. Два вантажні автомобілі Всесвітньої продовольчої програми ООН, які були у складі конвою та доставляли продукти харчування і життєво необхідну допомогу, були пошкоджені внаслідок навмисної атаки дрона. На щастя, весь персонал залишився живим”, – написав Сибіга у “Твітері”.

Він зазначив, що вантажівки, що перевозили їжу для людей які цього потребують, були чітко позначені емблемами ООН.

“Ще одне жорстоке порушення міжнародного права, яке демонструє повну зневагу Росії до життя цивільних і до її міжнародних зобов’язань. Ми закликаємо держави-члени ООН рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора”, – написав глава МЗС України.