“Спливли терміни давності”: ексміністр інфраструктури Пивоварський повідомив, що ВАКС закрив проти нього справу

З його майна зняли арешт.

Ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що Вищий антикорупційний суд закрив проти нього справу.

Про це він написав у “Фейсбуці”.

“Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли. Прийду в себе і напишу більше деталей”, – йдеться у повідомленні.

