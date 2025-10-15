“Спливли терміни давності”: ексміністр інфраструктури Пивоварський повідомив, що ВАКС закрив проти нього справу

Ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що Вищий антикорупційний суд закрив проти нього справу.
Про це він написав у “Фейсбуці”.
“Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли. Прийду в себе і напишу більше деталей”, – йдеться у повідомленні.
Справа Пивоварського
- У лютому 2023 року НАБУ повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Пивоварському і його колишньому першому заступнику. Тоді його підозрювали у завданні збитків державі на понад 30 млн доларів. Йшлося про наказ, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).
- Згодом Пивоварському суд призначив заставу майже 10 млн грн, а його першому заступникові - 4 млн гривень.
- Вже у квітні 2023 року Мінгромад скасував норми наказу, через які ексміністр Пивоварський отримав підозру.
- Пивоварський очолював міністерство інфраструктури в другому кабінеті Яценюка (2 грудня 2014 – 14 квітня 2016)