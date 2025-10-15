Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
“Спливли терміни давності”: ексміністр інфраструктури Пивоварський повідомив, що ВАКС закрив проти нього справу

З його майна зняли арешт.

“Спливли терміни давності”: ексміністр інфраструктури Пивоварський повідомив, що ВАКС закрив проти нього справу
Андрій Пивоварський
Фото: 24.ua

Ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що Вищий антикорупційний суд закрив проти нього справу.

Про це він написав у “Фейсбуці”. 

“Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли. Прийду в себе і напишу більше деталей”, – йдеться у повідомленні.

Справа Пивоварського

  • У лютому 2023 року НАБУ повідомило про підозру ексміністру інфраструктури Пивоварському і його колишньому першому заступнику. Тоді його підозрювали у завданні збитків державі на понад 30 млн доларів. Йшлося про наказ, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).
  • Згодом Пивоварському суд призначив заставу майже 10 млн грн, а його першому заступникові - 4 млн гривень.  
  • Вже у квітні 2023 року Мінгромад скасував норми наказу, через які ексміністр Пивоварський отримав підозру.
  • Пивоварський очолював міністерство інфраструктури в другому кабінеті Яценюка (2 грудня 2014 – 14 квітня 2016)
