Уночі Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

Про це розповіли у Генштабі. 

Також там зауважили, що Саратовський нафтопереробний завод є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію", – наголосили у Генштабі. 

  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російська інфраструктура буде зруйнована у відповідь на удари російських агресорів. 
