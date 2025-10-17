З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
На Херсонщині через агресію РФ загинула людина, 11 – поранені. Серед них є дитина

Упродовж доби 38 населених пунктів області постраждали від обстрілів. 

На Херсонщині через агресію РФ загинула людина, 11 – поранені. Серед них є дитина
Фото: Вікіпедія

У Херсонській області через агресію РФ загинула людина, ще 11 – поранені. Серед поранених є дитина. Ворог атакував 38 населених пунктів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Садове, Зеленівка, Інженерне, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Дніпровське, Розлив, Олександрівка, Кізомис, Ромашкове, Чайкине, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Високе, Новоолександрівка, Костирка, Дудчани, Мала Олександрівка, Бургунка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили медичні й освітній заклади, церкву, приміщення банку, господарчу споруду та приватні автомобілі.

  • Нещодавно росіяни атакували з дронів та артилерії вантажівки з гуманітарною допомогою ООН на Херсонщині.
