Росіяни атакували з дронів та артилерії вантажівки з гуманітарною допомогою ООН на Херсонщині

Одна вантажівка згоріла, ще одну серйозно пошкоджено. Дві автівки змогли вирватися з-під ударів.

Російські військові вранці 14 жовтня атакували дронами та артилерією чотири автівки гуманітарної місії ООН у Білозерській громаді Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Росія знову показала своє справжнє і огидне обличчя, атакувавши на Херсонщині гуманітарну місію. Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН", - написав він у Telegram.

Прокудін наголосив, що чотири білі автівки з маркуванням - це не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям.

В результаті атаки одна вантажівка згоріла, ще одну серйозно пошкоджено. Дві автівки змогли вирватися з-під ударів.

"Лише дивом ніхто не постраждав. Сьогодні “друга армія” світу перемогла кілька тонн “гуманітарки”. Терористи – більше тут сказати нічого", - додав очільник ОВА.