Померла 4-річна дівчинка і 11-місячний хлопчик.

Прокуратура оприлюднила деталі смерті вихованців львівського Будинку дитини
Фото: dyvys.info

У Львівській обласній прокуратурі повідомили подробиці ситуації зі смертю двох дітей-сиріт у одному з Будинків дитини у Львові. 

Мова йде про спеціалізований заклад у складі Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. У ньому отримують допомогу діти, позбавлені батьківської опіки, які мають ураження центральної нервової системи та порушення психіки.

У кінці вересня цього року в Будинку дитини померла 4-річна дівчинка. Згідно лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок вроджених захворювань. За фактом смерті дитини розпочато розслідування за ст. 137 ‒ неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей Кримінального кодексу України.

У той же день помер ще один вихованець цього Будинку дитини – 11-місячний хлопчик. Попередньо, у лютому цього року, прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно його матері за фактами нанесення дитині тяжких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК України).

Слідство встановило, що жінка побила сина, коли йому був всього один місяць. Як наслідок, хлопчик отримав, серед іншого, черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа. У подальшому, він був поміщений у спеціалізований заклад – Будинок дитини. Вчора суд задовольнив клопотання прокурора про призначення ще однієї судово-медичної експертизи у цій справі. Вирішується питання про висунення матері додаткового обвинувачення.
