​Російська армія за добу втратила 1080 солдатів

Упродовж доби російська армія втратила 1080 солдатів, 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 139 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 127 300 (+1080) осіб
- танків – 11261 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23384 (+9) од
- артилерійських систем – 33713 (+42) од
- РСЗВ – 1520 (+0) од
- засоби ППО – 1227 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416)
- крилаті ракети – 3859 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139)
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Дані уточнюються.