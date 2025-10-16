Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
​Російська армія за добу втратила 1080 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення війська ворога втратили близько 1 127 300 осіб.

​Російська армія за добу втратила 1080 солдатів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж доби російська армія втратила 1080 солдатів, 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 139 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 127 300 (+1080) осіб 
  • танків – 11261 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23384 (+9) од
  • артилерійських систем – 33713 (+42) од
  • РСЗВ – 1520 (+0) од
  • засоби ППО – 1227 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416)
  • крилаті ракети – 3859 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139)
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
