​Російська армія за добу втратила 1080 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку повномасштабного вторгнення війська ворога втратили близько 1 127 300 осіб.

