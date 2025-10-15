Третя штурмова бригада прокоментувала затримання військових на Тернопільщині

Вона наголосила, що є одним із підрозділів із «найнижчим рівнем злочинності серед військових».

Третя штурмова бригада оприлюднила офіційну заяву з приводу затримання військових на Тернопільщині, які начебто є її бійцями.

Прозділ повідомив, що ознайомився з повідомленням Національної поліції про інцидент.

«Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України», - зазначили в 3 ОШБр.

Бригада наголосила, що є одним із підрозділів із «найнижчим рівнем злочинності серед військових».

«Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії», - наголосили військові.