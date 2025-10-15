Третя штурмова бригада прокоментувала затримання військових на Тернопільщині

Третя штурмова бригада оприлюднила офіційну заяву з приводу затримання військових на Тернопільщині, які начебто є її бійцями.
Прозділ повідомив, що ознайомився з повідомленням Національної поліції про інцидент.
«Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України», - зазначили в 3 ОШБр.
Бригада наголосила, що є одним із підрозділів із «найнижчим рівнем злочинності серед військових».
«Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії», - наголосили військові.
- 15 жовтня Нацполіція повідомила, що на Тернопіллі затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у низці тяжких злочинів — незаконному позбавленні волі людей, катуваннях, розбоях і вимаганні.
- ЗМІ писали, що ідеться начебто про бійців 3 штурмової.