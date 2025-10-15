Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область FPV-дронами та артилерією.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОВА.

Зокрема, росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську громади. Побиті 7 приватних будинків, ще один зайнявся, . понівечені дві п’ятиповерхівки і стільки ж господарських споруд, будівля, що не експлуатувалася.

Павлоград армія РФ атакувала БпЛА, внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура.

Також безпілотником окупанти вдарили по Шахтарському, де понівечені багатоквартирний будинок й авто.