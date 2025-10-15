Головне за середу, 15 жовтня: атака на Ніжин, понад 150 боєзіткнень, підсумки "Рамштайну"

Бойові дії на Донеччині, 154 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1330-й день повномасштабної війни.

Глава Міноборони України Денис Шмигаль підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн": у пріоритеті ППО, оборонна співпраця та виготовлення дронів.

За підсумками зустрічі Україна отримала підтримку від партнерів зі Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії, які оголосили нові внески до пакету PURL. Це дозволить закуповувати зброю, необхідну для захисту та порятунку життів.

Також Україна планує у 2026 році виготовити до 20 мільйонів FPV, ISR та інших дронів, якщо партнери забезпечать належне фінансування.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 жовтня відбулося 154 бойові зіткнення.

Половина боєзіткнень від початку доби - на Покровському (42) та Олександрівському (26) напрямках. Активні бойові дії тривали також на Костянтинівському напрямку (22 ворожі атаки).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 жовтня – в новині.

Сьогодні ввечері, близько 19 години, Ніжин на Чернігівщині атакували російські безпілотники.

“Наразі відомо про влучання у будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти", а також у два жилі будинки”, - йдеться у повідомленні Суспільного.

На сайті президента з'явилися укази про утворення міської військової адміністрації Одеси і призначення її керівником Сергія Лисака, який до сьогодні керував Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією.

Документи датовані 15 жовтня.

Керувати Дніпропетровською ОВА президент Володимир Зеленський призначив Владислава Гайваненка – але в статусі тимчасового в.о.

Докладніше – в новині.

The Insider повідомив про ознаки підробки в копії закордонного паспорта на ім'я Геннадія Труханова.

Водночас журналісти з'ясували, що в одеського мера було принаймні два паспорта громадянина Росії.

Більше інформації – в новині.

У російському полоні унаслідок катувань, зазнавши чисельних травм і ушкоджень, помер міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Омбудсман направив звернення до ООН та МКЧХ через чергове порушення прав людини з боку російських окупантів.

Один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів «Оріон Телеком» збіднів відразу на 66 мільйонів рублів (приблизно 835 тисяч доларів) внаслідок спецоперації кіберкорпусу Головного управління розвідки Міноборони України, повідомили LB джерела у відомстві із посиланням на заяву до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки.

Атакований провайдер сам визнав власні збитки в розмірі 66 мільйонів рублів, а також визнав факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР МО. У звʼязку з цим «Оріон Телеком» просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження. Окрім того, згідно з російськими законами, провайдеру також ймовірно доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних - ще до 15 мільйонів рублів.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!