Росіяни атакували Ніжин безпілотниками, є поранені (оновлено)

Відомо про влучання у магазин, "Нову пошту" та будинки.

Сьогодні ввечері, близько 19 години, Ніжин на Чернігівщині атакували російські безпілотники.

Про це повідомляє Суспільне.

“Наразі відомо про влучання у будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти", а також у два жилі будинки”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що поки немає інформації щодо поранених.

Ніжинський міський голова Олександр Кодола повідомив, що російські війська завдають ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Просимо зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі", — закликав Кодола.

Пізніше начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що за попередніми даними, двоє людей поранено.