Джерела: внаслідок кібератаки ГУР російський провайдер «Оріон» отримав понад 66 млн рублів збитків
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: внаслідок кібератаки ГУР російський провайдер «Оріон» отримав понад 66 млн рублів збитків

Провайдер сам визнав власні збитки в розмірі 66 мільйонів рублів, а також визнав факт витоку персональних даних користувачів.

Джерела: внаслідок кібератаки ГУР російський провайдер «Оріон» отримав понад 66 млн рублів збитків
Фото: ANSA

Один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів «Оріон Телеком» збіднів відразу на 66 мільйонів рублів (приблизно 835 тисяч доларів) внаслідок спецоперації кіберкорпусу Головного управління розвідки Міноборони України, повідомили LB джерела у відомстві із посиланням на заяву до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки. 

Атакований провайдер сам визнав власні збитки в розмірі 66 мільйонів рублів, а також визнав факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР МО. У звʼязку з цим «Оріон Телеком» просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження. 

Окрім того, згідно з російськими законами, провайдеру також ймовірно доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних - ще до 15 мільйонів рублів. 

Як відомо, кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру «Оріон Телеком» ще влітку на т.зв. «день росії», того дня робота провайдера була паралізована. Зокрема, без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану – "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про  відсутність інтернету та телебачення. 

В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.
