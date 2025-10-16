Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок четверга, 16 жовтня: російська ракетна атака, понад 180 боєзіткнень, аварійні відключення світла

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок четверга, 16 жовтня: російська ракетна атака, понад 180 боєзіткнень, аварійні відключення світла
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

У ніч на четвер росіяни здійснили ракетну атаку на українські міста. Повітряні сили повідомляли про загрозу для Харківщини, Полтави, Кременчука та Дніпра.

Через застосування ворогом літаків МіГ-31К оголошувалися повітряні тривоги по всій території країни.

Росіяни обстрілювали енергетичну інфраструктуру аеробалістичними "Кинджалами" та крилатими ракетами, ймовірно, "Іскандерами-К".

ДТЕК повідомила, що в ніч на 16 жовтня російська армія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Нафтогазу.

За повідомленням НАК "Нафтогаз", внаслідок атаки є поранені. Роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили.

У Полтавській області внаслідок атаки без газопостачання залишилися понад 6000 споживачів.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, частинах Хмельницької і Черкаської областей вранці 16 жовтня застосували аварійні відключення.

Причина полягає в попередніх російських ударах, повідомили в Укренерго. Окрім того, в деяких областях є знеструмлення у зв'язку з нічними атаками.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 бої.

Найбільше – на Покровському (56), Олександрівському (30) та Костянтинівському (25) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1080 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення війська ворога втратили близько 1 127 300 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 16 жовтня російська армія запустила по території України 37 ракет, з них 28 – балістичні, та 320 БпЛА різних типів. Зафіксували прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА у 14 місцях, падіння уламків на двох локаціях.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 357 засобів повітряного нападу. Це 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів.

За попередніми даними станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

Головне управління розвідки МО України у розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions опублікувало досьє на 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

"Експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив – це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора та фінансує її війну проти України", – йдеться у повідомленні розвідки.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі відповів на запитання, про що саме говоритиме у п'ятницю зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Темою зустрічі стане війна, а саме - бажання української сторони "перейти в наступ", для чого, очевидно, потрібні американські ракети Tomahawk.

Трамп підкреслив, що "ухвалить рішення з цього питання". Він також додав, що хоче від Путіна "щоб той припинив вбивати українців і росіян - а він вбиває багато росіян, понад 1,5 мільйона, здебільшого солдатів".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies