Головне за ніч та ранок четверга, 16 жовтня: російська ракетна атака, понад 180 боєзіткнень, аварійні відключення світла

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на четвер росіяни здійснили ракетну атаку на українські міста. Повітряні сили повідомляли про загрозу для Харківщини, Полтави, Кременчука та Дніпра.

Через застосування ворогом літаків МіГ-31К оголошувалися повітряні тривоги по всій території країни.

Росіяни обстрілювали енергетичну інфраструктуру аеробалістичними "Кинджалами" та крилатими ракетами, ймовірно, "Іскандерами-К".

ДТЕК повідомила, що в ніч на 16 жовтня російська армія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Нафтогазу.

За повідомленням НАК "Нафтогаз", внаслідок атаки є поранені. Роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили.

У Полтавській області внаслідок атаки без газопостачання залишилися понад 6000 споживачів.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, частинах Хмельницької і Черкаської областей вранці 16 жовтня застосували аварійні відключення.

Причина полягає в попередніх російських ударах, повідомили в Укренерго. Окрім того, в деяких областях є знеструмлення у зв'язку з нічними атаками.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 бої.

Найбільше – на Покровському (56), Олександрівському (30) та Костянтинівському (25) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1080 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення війська ворога втратили близько 1 127 300 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 16 жовтня російська армія запустила по території України 37 ракет, з них 28 – балістичні, та 320 БпЛА різних типів. Зафіксували прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА у 14 місцях, падіння уламків на двох локаціях.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 357 засобів повітряного нападу. Це 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів.

За попередніми даними станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

Головне управління розвідки МО України у розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions опублікувало досьє на 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

"Експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив – це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора та фінансує її війну проти України", – йдеться у повідомленні розвідки.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі відповів на запитання, про що саме говоритиме у п'ятницю зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Темою зустрічі стане війна, а саме - бажання української сторони "перейти в наступ", для чого, очевидно, потрібні американські ракети Tomahawk.

Трамп підкреслив, що "ухвалить рішення з цього питання". Він також додав, що хоче від Путіна "щоб той припинив вбивати українців і росіян - а він вбиває багато росіян, понад 1,5 мільйона, здебільшого солдатів".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!