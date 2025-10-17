У Запорізькій області російський дрон поранив поліцейського

Упродовж доби окупанти завдали 618 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атаки російського дрона поранений поліцейський.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

33-річного поліцейського росіяни поранили fpv-дроном у Пологівському районі.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Степногірську, Залізничному, Успенівці, Солодкому та Полтавці.

411 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Комишуваху, Біленьке, Новоукраїнку, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новояковлівки, Новоандріївки та Полтавки.

195 артилерійських ударів нанесено по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.