З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ГУР оприлюднило дані суден, причетних до перевезення нафти РФ та викраденого українського зерна

Також опубліковані дані про причетних капітанів. 

Головне управління розвідки МО України у розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions опублікувало досьє на 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

"Експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив – це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора та фінансує її війну проти України", – йдеться у повідомленні розвідки. 

У ГУР розповіли, що морський експорт із Балтійського та Чорноморського регіонів – це організований Росією трафік краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій України, сирої нафти та нафтопродуктів в обхід застосованих санкцій, здебільшого організований Кремлем тіньовою флотилією.

На тлі блокування легальної комерційної активності підсанкційних суден Росія продовжує нарощувати свій "тіньовий" танкерний парк, залучаючи підставні компанії та судна-примари для збереження своїх експортних потоків.

Основними фігурантами нової публікації стали:

  • ⁠нові тіньові танкери, задіяні РФ із 2025 року для обходу санкційного контролю;
  • судна, що належать до судноплавної імперії іранського нафтового магната та основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані — сина колишнього міністра оборони Ірану Алі Шамхані, які забезпечують транспортування підсанкційної нафти;
  • ⁠нафтові танкери з "орбіти" астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва, пов’язані з логістикою транспортного коридору "Північ–Південь", призначеного для торгівлі з Іраном. Крім цього, Пашаєв та його компанії задіяні у схемах передачі летальної допомоги російській компанії "ОЕЗ "Алабуга" за підтримки Ірану;
  • ⁠морські судна, залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку;
  • ⁠російські та іноземні судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на тимчасово окупованих територіях.

Загалом розділ "Морські судна" містить інформацію про понад 1 200 кораблів, з яких більш як половина входить до так званого "тіньового флоту"РФ, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.
