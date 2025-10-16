Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Росія завдала по енергоінфраструктурі Нафтогазу дроново-ракетного удару. Є поранені (оновлено)

Робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинена.

Росія завдала по енергоінфраструктурі Нафтогазу дроново-ракетного удару. Є поранені (оновлено)
Ліквідація пожежі на Полтавщині, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч на 16 жовтня російська армія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Нафтогазу. Про це пише пресслужба ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами", – йдеться у повідомленні. Внаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили. 

За повідомленням НАК "Нафтогаз", внаслідок атаки є поранені. 

"Четверо наших колег отримали поранення. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена", – повідомила компанія.

Це було вже шостою атакою від початку місяця. Нафтогаз повідомив, що такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

"Звертаюсь до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", – прокоментував керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький.

  • Уночі росіяни атакували ракетами Полтаву, Кременчук, Дніпро і Харківщину.
  • 3 жовтня армія Росії вкотре завдала удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК Нафтогаз. В Полтавській області у зв’язку з атакою зупинила роботу низка об’єктів газовидобування. 
