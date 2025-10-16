Росія завдала по енергоінфраструктурі Нафтогазу дроново-ракетного удару. Є поранені (оновлено)

У ніч на 16 жовтня російська армія завдала ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі Нафтогазу. Про це пише пресслужба ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами", – йдеться у повідомленні. Внаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили.

За повідомленням НАК "Нафтогаз", внаслідок атаки є поранені.

"Четверо наших колег отримали поранення. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена", – повідомила компанія.

Це було вже шостою атакою від початку місяця. Нафтогаз повідомив, що такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

"Звертаюсь до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", – прокоментував керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький.