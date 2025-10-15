У російському полоні помер міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Чоловік помер унаслідок катувань, зазнавши чисельних травм і ушкоджень.

Про це інформує Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Черговий випадок злочинів агресора: у російській неволі помер міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Сьогодні стало відомо, що Офіс Генерального прокурора підтвердив інформацію про те, що українець помер унаслідок катувань, зазнавши чисельних травм і ушкоджень. Раніше про це писали українські медіа", — зазначає Лубінець.

Омбудсман направив звернення до ООН та МКЧХ через чергове порушення прав людини з боку російських окупантів.

"Це не просто порушення прав людини — це воєнний злочин та злочин проти людяності, вчинений свідомо і цинічно. Адже ушкодження легень, численні переломи не виникають самі по собі! Таке ставлення до цивільних, тортури щодо них — це зневага до всіх норм міжнародного гуманітарного права та до самої суті людяності", — наголошує Лубінець.

Омбудсман вкотре звертається до міжнародної спільноти: "Росія порушує Женевську конвенцію та незаконно затримує українських цивільних громадян. Порушуються їхні права, цивільні перебувають у жахливих умовах, їх катують. Наразі ми вже маємо не одну підтверджену інформацію про смерть незаконно затриманих цивільних у російській неволі".

Необхідна чітка реакція світу на таку тотальну зневагу до норм МГП.