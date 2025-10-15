Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти засудили працівника ЗАЕС до 16 років ув’язнення за сфабрикованим обвинуваченням

Росіяни звинуватили Руслана Лаврика у "перерахуванні коштів на Збройні сили України" та "передачі українським спецслужбам інформації про пересування військ".

Окупанти засудили працівника ЗАЕС до 16 років ув’язнення за сфабрикованим обвинуваченням
Руслан Лаврик
Фото: Дмитро Орлов

Російські окупанти засудили за сфабрикованою справою 55-річного мешканця Енергодара, працівника Запорізької АЕС Руслана Лаврика. 

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами Орлова, Лаврик працював інженером радіо і телебачення на ЗАЕС. Окупанти безпідставно звинуватили його у "перерахуванні коштів на Збройні сили України" та "передачі українським спецслужбам інформації про пересування військ".

Так званий "запорізький обласний суд", створений окупаційною владою, виніс йому вирок — 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Відомо, що після тривалого полону та катувань Лаврик має серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема із серцем, і потребує термінової медичної допомоги.

Більше про звірства росіяни щодо працівників ЗАЕС читайте у матеріалі LB.ua "Запорізькі атомники: історії 10 заручників, які перебувають в російському полоні".
