Окупанти засудили працівника ЗАЕС до 16 років ув’язнення за сфабрикованим обвинуваченням

Російські окупанти засудили за сфабрикованою справою 55-річного мешканця Енергодара, працівника Запорізької АЕС Руслана Лаврика.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами Орлова, Лаврик працював інженером радіо і телебачення на ЗАЕС. Окупанти безпідставно звинуватили його у "перерахуванні коштів на Збройні сили України" та "передачі українським спецслужбам інформації про пересування військ".

Так званий "запорізький обласний суд", створений окупаційною владою, виніс йому вирок — 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Відомо, що після тривалого полону та катувань Лаврик має серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема із серцем, і потребує термінової медичної допомоги.

