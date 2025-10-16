Росіяни поранили двох мешканців Херсонщини, понівечили газопровід та маршрутку

Вчора через російські обстріли у Херсонській області постраждали двоє людей. Ворог обстріляв 32 населені пункти області.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Дудчани, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Суханове, Берислав, Нововоронцовка, Олександрівка, Білозерка, Антонівка, Садове, Комишани, Золота Балка, Костирка, Понятівка, Микільське, Томарине, Козацьке, Кізомис, Одрадокам'янка, Берегове, Веселе, Дніпровське, Качкарівка, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Придніпровське, Токарівка, Тягинка та Шляхове.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоквартирний та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, спортивний заклад, газопровід, господарчу споруду, тролейбус, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили "Shahed-131/136".Учора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.