Троє людей загинули, 14 – постраждали від російських обстрілів Херсонщини

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині,ілюстративне фото 5 травня 2025 року

Упродовж минулої доби російські війська атакували 35 населених пунктів Херсонщини і вбили там 3 людей. Ще 14 – дістали поранення, серед них одна дитина.

Про це розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Ромашкове, Янтарне, Томина Балка, Дніпровське, Розлив, Кізомис, Нова Зоря, Новодмитрівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівка, Суханове, Новокаїри, Костирка, Михайлівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Веселе та Козацьке.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоквартирних та 29 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі, медзаклад, гаражі, трактор, приватні легкові та вантажні автомобілі.

У ОВА нагадують, що при бажанні евакуюватися до більш безпечних місць варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.