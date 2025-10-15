Міністр оборони Німеччини анонсував ініціативу з модернізації західної техніки для України

«Великі бойові системи, такі як танки та бойові машини піхоти, потрібно оновлювати, щоб вони відповідали останнім стандартам», - наголосив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий напрямок військової підтримки України, який передбачає технічне обслуговування, ремонт і модернізацію західної військової техніки, що вже перебуває на озброєнні українських сил, передає «Європейська правда».

За словами міністра, Німеччина запускає «модернізаційну ініціативу», мета якої — підвищити бойові спроможності та продовжити «термін життя» західних систем озброєння, переданих Україні.

«Великі бойові системи, такі як танки та бойові машини піхоти, потрібно оновлювати, щоб вони відповідали останнім стандартам. Це передбачає нові гармати та сучасні сенсори», – пояснив Пісторіус.

Міністр наголосив, що модернізаційні роботи виконуватимуть переважно в існуючих центрах технічного обслуговування й ремонту на території України.

«Звісно, українська оборонна промисловість буде залучена до цього процесу. Це інвестиція у довгострокову розбудову Збройних сил України, і така робота триватиме навіть після потенційного завершення бойових дій», – заявив глава Міноборони ФРН.

Пісторіус також закликав союзників долучатися до розбудови української системи протиповітряної оборони в межах коаліції у форматі «Рамштайн», яку координує Німеччина.