Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр оборони Німеччини анонсував ініціативу з модернізації західної техніки для України

«Великі бойові системи, такі як танки та бойові машини піхоти, потрібно оновлювати, щоб вони відповідали останнім стандартам», - наголосив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини анонсував ініціативу з модернізації західної техніки для України
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий напрямок військової підтримки України, який передбачає технічне обслуговування, ремонт і модернізацію західної військової техніки, що вже перебуває на озброєнні українських сил, передає «Європейська правда».

За словами міністра, Німеччина запускає «модернізаційну ініціативу», мета якої — підвищити бойові спроможності та продовжити «термін життя» західних систем озброєння, переданих Україні.

«Великі бойові системи, такі як танки та бойові машини піхоти, потрібно оновлювати, щоб вони відповідали останнім стандартам. Це передбачає нові гармати та сучасні сенсори», – пояснив Пісторіус.

Міністр наголосив, що модернізаційні роботи виконуватимуть переважно в існуючих центрах технічного обслуговування й ремонту на території України.

«Звісно, українська оборонна промисловість буде залучена до цього процесу. Це інвестиція у довгострокову розбудову Збройних сил України, і така робота триватиме навіть після потенційного завершення бойових дій», – заявив глава Міноборони ФРН.

Пісторіус також закликав союзників долучатися до розбудови української системи протиповітряної оборони в межах коаліції у форматі «Рамштайн», яку координує Німеччина.

  • За підсумками «Рамштайну» 15 жовтня Норвегія виділить 2 мільярди крон на новий пакет військової допомоги Україні.
  • Також Німеччина оголосила про виділення понад 2 млрд євро для Києва.
  • Данія виділяє 1,1 мільярда крон на посилення обороноздатності України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies