Суд підтвердив, що справу проти Пивоварського закрили. Провадження стосовно ексзаступника триває

Строки давності за такий злочин становлять 10 років.

15 жовтня колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання захисника про закриття кримінального провадження стосовно колишнього міністра інфраструктури України у зв’язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності.

Про це повідомили у телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та ВАКС.

Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, який вчора у фейсбуці написав про закриття справи.

У САП зазначили, що перед прийняттям рішення обвинуваченому роз’яснили право заперечувати проти закриття справи та право на продовження судового провадження, щоб той міг довести свою позицію про невинуватість у вчиненні інкримінованого злочину.

Проте ексміністр не скористався своїм правом на повний розгляд провадження судом, а підтримав клопотання захисника.Лише за результатами розгляду кримінального провадження судом із дослідженням усіх доказів сторін та допиту свідків суд приймає рішення щодо винуватості особи.

Обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника направили до суду в липні 2024 року. Дії експосадовців кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

"Разом із тим зазначимо, що відповідно до положень Кримінального кодексу України строки давності за вказаний злочин становлять 10 років. За висновками суду, такі строки стосовно колишнього Міністра інфраструктури України на сьогодні спливли", – роповіли у ВАКС.

Судове провадження стосовно іншого обвинуваченого, колишнього першого заступника міністра інфраструктури України, наразі продовжується.

Антикорсуд також скасував арешти, накладені на майно ексміністра інфраструктури. Події справи відбувалися у 2015 році, розслідування розпочато у 2016, обвинувальний акт на розгляд Вищого антикорупційного суду надійшов 25 липня 2024 року. Обсяг справи - 80 томів.

Проголошення повного тексту ухвали з обґрунтуванням зазначеного рішення заплановане на 17 жовтня. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 7 днів з дня її оголошення.

Справа Пивоварського