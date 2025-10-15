Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Україна попередить партнерів про російський план подальшої військової експлуатації території Білорусі

Президент України зазначив, що на цьому етапі не буде робити інформацію публічною.

Зеленський: Україна попередить партнерів про російський план подальшої військової експлуатації території Білорусі
Володимир Зеленський та Олег Іващенко
Фото: Офіс президента

Україна попередила партнерів про російський план подальшої військової експлуатації території Білорусі. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

“Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати”, – написав Зеленський.

Він також повідомив, що санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати цю війну, і чим сильніший буде санкційний тиск, тим швидше зможемо гарантувати надійну безпеку. Це чітко підтверджується закритими даними, які були здобуті нашою розвідкою. 

Є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію. 

Зеленський зазначив, що система Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. Він додав, що визначено сьогодні ключові напрями подальшого тиску і  доручено працювати з відповідними країнами.

“Напередодні мого візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами обговорили ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї. Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості”, – також повідомив президент.
