Житло для військових: апеляція ВАКС постановила взяти під варту посадовця Міноборони Віталія Гайдука

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і застосувала до підозрюваного начальника Центрального управління капітального будівництва Міноборони Віталія Гайдука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як зазначає Центр протидії корупції, також судді визначили альтернативну заставу у розмірі 20 млн грн.

Раніше ВАКС застосував до Гайдука заставу у розмірі 2,7 млн грн.

НАБУ і САП підозрюють Гайдука в одержанні хабаря від одного зі столичних забудовників.

За версією слідства, Гайдук запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва.

Для реалізації плану залучив інших осіб, «послуги» оцінив у 1,3 млн доларів.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму хабаря до 1 млн доларів та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів.