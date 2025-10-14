Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Житло для військових: апеляція ВАКС постановила взяти під варту посадовця Міноборони Віталія Гайдука

Також судді визначили альтернативну заставу у розмірі 20 млн грн.

Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і застосувала до підозрюваного начальника Центрального управління капітального будівництва Міноборони Віталія Гайдука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як зазначає Центр протидії корупції, також судді визначили альтернативну заставу у розмірі 20 млн грн. 

Раніше ВАКС застосував до Гайдука заставу у розмірі 2,7 млн грн. 

НАБУ і САП підозрюють Гайдука в одержанні хабаря від одного зі столичних забудовників.

За версією слідства, Гайдук запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. 

Для реалізації плану залучив інших осіб, «послуги» оцінив у 1,3 млн доларів.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму хабаря до 1 млн доларів та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів.
