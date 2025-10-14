Зеленський підтвердив наявність російського громадянства в "деяких осіб". Медіа повідомили про Труханова і Царьова

Офіційно імен поки немає, але журналісти їх назвали.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підтвердження наявності російського громадянства “в деяких осіб”. Він підготував відповідні рішення і підписав укази.

У дописі президент не назвав імен цих людей. За даними телеканалу Рада, громадянства позбавили мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата Олега Царьова і танцюриста-фаната Путіна Сергія Полуніна.

"Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави", – розповів президент за результатами наради.

Окремо обговорили ситуацію в Дніпропетровській області.

"Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром", – додав президент.

У Офісі президента зазначили, що укази про позбавлення та набуття громадянства публічно не публікують через наявність у них персональних даних.

У коментарі Суспільному Труханов сказав, що доводитиме відсутність громадянства в суді.

"Я буду захищатись, я буду позиватись. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини", – сказав мер міста.





Що відбувається довкола Труханова?

12 жовтня одеський мер опублікував заяву про те, що проти нього готують "провокацію", яка стосується наявності у нього паспорта Росії і позбавлення через це українського громадянства. Дані про можливе російське громадянство з'являлися з 2014 року, і щоразу він це заперечував.

"Нова порція документів Panama Papers, отримана журналістами, містить остаточне підтвердження того, що мер Одеси Геннадій Труханов має чи, принаймні, мав російський паспорт, а відтак – і російське громадянство”, – йшлося в матеріалі "Слідства інфо" від 2018-го року.

Докази на користь наявності в Труханова російських документів неодноразово публікували в мережі, водночас сам він публікував документи, які, за його словами, це спростовують.

Учора на сайті президента створили петицію з закликом перевірити дані про подвійне громадянство Геннадія Труханова. Вона набрала понад 28 000 підписів.

У коментарі LB учора мер Одеси запевнив, що не має російського громадянства.

“Прізвище написано з помилкою, ім’я також з помилкою… У 18-му році не якийсь адвокат лівий, а НАБУ, державний орган за системою міжнародної правової допомоги, пише запит до Російської Федерації, чи є в мене громадянство. Російська Федерація відповідає, що в мене нема і не було ніколи російського громадянство”, – стверджував мер міста.

Також учора питання Одеси розглядали на Ставці верховного головнокомандувача.

Сьогодні, 14 жовтня, президент відповів на петицію, в якій просили обдумати створення військової адміністрації в місті Одеса. Вона набрала 25 000 підписів 6 жовтня. Її автор зазначив, що в разі якщо у територіальних громадах, у яких введено воєнний стан, не здійснюють або неналежним чином здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування або існує загроза їхньому функціонуванню, Президент України може прийняти рішення про утворення військових адміністрацій населених пунктів.

"З огляду на наведене, просимо Вас, шановний пане Президенте, скористатися наданими Вам Конституцією та законами України повноваженнями і розглянути питання про утворення Одеської міської військової адміністрації для забезпечення безперервного та ефективного функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану", – зазначив автор.

Президент доручив головкому Олександру Сирському і голові Одеської ОВА Кіперу перевірити викладені в петиції заяви.

Окрім того, на сайті президента набрала 25 000 підписів петиція з закликом перевірити дані про наявність паспорта країни-агресора у Труханова.

Фото: facebook/Геннадий Труханов

Кар'єра і кримінальні справи

Геннадій Труханов з 1992 до 1993 працював начальником охорони підприємства, потім протягом трьох років був директором охоронної фірми. В 2001-2002 – радник Генерального директора з питань безпеки підприємства з іноземними інвестиціями "Лукойл – Україна". "Лукойл" – це російський нафтовий гігант.

З 2002 по 2003 рік – помічник представника президента відкритого акціонерного товариства "Лукойл" в Україні з питань безпеки.

З 2004 по 2007 рік – радник, помічник-консультант в апараті Верховної Ради України.

З 2007 по 2008 рік – радник директора з питань зв’язків з державними органами та громадськістю у приватному підприємстві "Укртрансконтейнер".

З 2008 по 2011 рік – головний спеціаліст відділу по роботі з регіонами Департаменту по роботі з ветеранами Державного комітету України у справах ветеранів.

З березня 2012 року по листопад 2012 року – заступник генерального директора по роботі з клієнтами ТОВ "Бруклін-Київ".

12 грудня 2012 року склав присягу народного депутата України від Партії регіонів та почав працювати у Верховній Раді України. Голосував за диктаторські закони 16 січня.

25 травня 2014 року на позачергових виборах міських голів був обраний на посаду Одеського міського голови.

27 жовтня 2015 року за результатами чергових виборів міських голів вдруге обраний Одеським міським головою.

За результатами виборів 2020 року втретє обраний Одеським міським головою.

Був підозрюваним у справі про незаконне збагачення, але справу закрили у зв'язку з визнанням Конституційним судом статті неконституційною.

Ще одну підозру, в зловживанні службовим становищем, отримав в 2021 році. Також він є підозрюваним по справі "Краяну".

Одеський активіст, нині – волонтер Сергій Стерненко звинувачував Труханова в організації нападів на нього та інших місцевих діячів.