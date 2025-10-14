Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському і Олександрівському напрямках

Зокрема, на Покровському окупанти здійснили 47 атак на позиції наших захисників.

Станом на 16:00 14 жовтня на фронті росіяни 113 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні населені пункти Бояро-Лежачі, Нова Гута, Нововасилівка, Бобилівка, Ситне Сумської області; Зоря, Архипівка, Заріччя Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів намагався проводити наступальні дії. Російська авіація завдала чотири авіаудари, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 98 обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки. Дотепер тривають ще три бойові зіткнення.

Росіяни з початку доби п’ять разів атакували на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському українські підрозділи відбили три атаки в напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі. Одна атака триває дотепер.

На Слов’янському українські воїни відбили чотири ворожі атаки — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському відбулися два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Костянтинівському російські окупанти сім разів штурмували позиції наших захисників у напрямку Костянтинівки та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, ще дві ворожі атаки тривають до цього часу.

На Покровському окупанти здійснили 47 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 39 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники дев’ять разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському ворог сьогодні не проводив жодних наступальних дій.

На Оріхівському противник двічі наступав поблизу Степового. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському авіація РФ завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.