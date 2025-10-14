Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському і Олександрівському напрямках

Зокрема, на Покровському окупанти здійснили 47 атак на позиції наших захисників.

Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському і Олександрівському напрямках
робота українських бійців

Станом на 16:00 14 жовтня на фронті росіяни 113 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні населені пункти Бояро-Лежачі, Нова Гута, Нововасилівка, Бобилівка, Ситне Сумської області; Зоря, Архипівка, Заріччя Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів намагався проводити наступальні дії. Російська авіація завдала чотири авіаудари, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 98 обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки. Дотепер тривають ще три бойові зіткнення.

Росіяни з початку доби п’ять разів атакували на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському українські підрозділи відбили три атаки в напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі. Одна атака триває дотепер.

На Слов’янському українські воїни відбили чотири ворожі атаки — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському відбулися два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Костянтинівському російські окупанти сім разів штурмували позиції наших захисників у напрямку Костянтинівки та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, ще дві ворожі атаки тривають до цього часу.

На Покровському окупанти здійснили 47 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 39 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники дев’ять разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському ворог сьогодні не проводив жодних наступальних дій.

На Оріхівському противник двічі наступав поблизу Степового. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському авіація РФ завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies