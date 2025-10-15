Окупанти атакували Золоту Балку на Херсонщині, є постраждалий

Російські окупанти атакували село Золота Балка на Херсонщині. Унаслідок обстрілу поранень зазнав 75-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 10:00 російські військові завдали дронового удару по Золотій Балці Новоолександрівської громади", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок атаки 75-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення обличчя, черева, ноги та перелом кістки гомілки.
Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Упродовж минулої доби російські війська атакували 35 населених пунктів Херсонщини і вбили там 3 людей. Ще 14 – дістали поранення, серед них одна дитина.