Окупанти атакували Золоту Балку на Херсонщині, є постраждалий

Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

"Орієнтовно о 10:00 російські військові завдали дронового удару по Золотій Балці Новоолександрівської громади", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies