Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Золоту Балку на Херсонщині, є постраждалий

Літній чоловік зазнав травм унаслідок ворожого обстрілу.

Фото: Wikimapia

Російські окупанти атакували село Золота Балка на Херсонщині. Унаслідок обстрілу поранень зазнав 75-річний чоловік. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 10:00 російські військові завдали дронового удару по Золотій Балці Новоолександрівської громади", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок атаки 75-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення обличчя, черева, ноги та перелом кістки гомілки. 

Постраждалого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
