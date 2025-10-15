​Генштаб ЗСУ: росіяни посилюють атаки на Костянтинівському Покровському і Олександрівському напрямках

На Лиманському українські підрозділи відбили шість штурмів.

Станом на 16.00 15 жовтня росіяни 99 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Студенок, Чуйківка, Стара Гута Сумської області. Також ворог завдав авіаудару по місту Суми.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках російська авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 121 обстріл, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському українські підрозділи відбили шість атак у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове. Дві атаки тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак — підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка. Два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському відбулося одне бойове зіткнення з противником, який здійснював наступальні дії у напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському російські окупанти 19 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр. Українські підрозділи відбили 15 атак, ще три бойові зіткнення тривають.

На Покровському окупанти здійснили 31 атаку на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 26 атак.

На Олександрівському загарбники 17 разів намагалися прорватися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському бойових зіткнень не зафіксували.

На Оріхівському противник чотири рази наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському українські захисники відбили три атаки окупантів. Авіація загарбника завдала ударів авіабомбами по населених пунктах Нововоронцовка, Апостолове та Радушне.