Наступ росіян у районі Добропілля: захисники за добу розбили три колони техніки, штурмовики просунулись

Спалили 11 з 12 одиниць техніки. 

Протягом доби Сили оборони провели пошук і знищили окупантів на території 3,4 квадратних км у Покровському районі Донецької області. Росіяни продовжували невдалі намагання просунутися на деяких напрямках, повідомив головком Олександр Сирський.

Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1.6 км. Головнокомандувач особливо відзначив захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйону.

За інформацією станом на ранок, Росія спробувала здійснити спробу наступу трьома колонами з 12 одиниць техніки. 

Українська армія знищила 11 одиниць. У районі Володимирівки окупанти втратили понад 30 військових. Росіянам там протидіяли 33 окремий штурмовий полк, 253 батальйон і суміжні підрозділи. Триває зачистка.

Загалом за час Добропільський операції, станом на 06:00 13 жовтня, було звільнено 182.4 кв км, 224.7 кв км – зачищено від ДРГ противника.

Ситуація на Добропільському напрямку

9 жовтня армія Росії прорвалася у Володимирівку на Добропільському напрямку, де тривав український контрнаступ. На штурм вони пішли трьома колонами: перші дві – мотоцикли і легка техніка, третя – бронетехніка. Частині окупантів вдалося заскочити в село, розповідав начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько. 

Зеленський, коментуючи цей штурм, сказав, що росіяни намагалися розблокуватися, але зазнали втрат, писало Суспільне. 

Портал DeepState станом на вечір неділі повідомляв, що Сили оборони відсунули ворога поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки. Ворог просунувся у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Контрнаступ у районі Добропілля українські сили почали ще в серпні, але публічно про операцію повідомили 18 вересня. Станом на той день було звільнено 160 кв. км. Контрнаступ зірвав план Росії завершити окупацію Донбасу до вересня, заявляв глав держави.
