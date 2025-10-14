Слідчі довели шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тисяч гривень. Перевіряється їхня причетність до ошукання ще понад 80 людей на понад 1 мільйон гривень.

Чотирьом мешканцям Києва повідомлено про підозру у шахрайстві, скоєному організованою групою. За даними слідства, у 2022 році один із киян створив угруповання, щоб виманювати гроші в людей, продаючи підроблені біологічно активні добавки.

До схеми він залучив трьох знайомих – двох жінок і чоловіка. Вони орендували офіс у бізнес-центрі столиці й телефонували потенційним покупцям, найчастіше літнім людям або тим, хто мав серйозні хвороби. Зловмисники представлялися медичними фахівцями, розповідали про «чудодійні» властивості своїх засобів і переконували, що їх можна придбати нібито в межах державної програми «Підтримка».

Препарати виготовляли на замовлення через зареєстровану фірму, але насправді вони не містили заявлених компонентів. Після отримання замовлення аферисти надсилали товар поштою, а гроші потерпілих переводили на свої рахунки.

На цей момент слідчі довели шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тисяч гривень. Перевіряється їхня причетність до ошукання ще понад 80 людей на понад 1 мільйон гривень.

Під час обшуків вилучили комп’ютери, телефони, фальшиві добавки, спортивне харчування та інші речові докази. Прокуратура просить суд взяти підозрюваних під варту.