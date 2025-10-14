Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Перші 100 одиниць встановлять вже цього року — 70 у Києві та 30 в Одесі.

Фото: Укрпошта

Укрпошта пошта повідомила про запуск власної мережі поштоматів. 

“Ми чекали цього дня разом із вами. Укрпошта запускає власну мережу поштоматів! Перші 100 одиниць встановимо вже цього року — 70 у Києві та 30 в Одесі”, — йдеться в повідомленні компанії. ⠀

Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі (без світла й звʼязку).

Відтак отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом, так і через оновлений застосунок Укрпошта 2.0 (він уже є в App Store та Google Play).

Компанія обіцяє, що вже наступного року поштомати з’являться по всій Україні.
