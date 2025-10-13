Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: Сили оборони стримали хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Сили оборони стримали нову хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях. Про це президент Володимир Зеленський повідомив 13 жовтня в онлайн-виступі перед 71-ою Парламентською асамблеєю НАТО.

Росія вже не вперше провалює путінські накази захопити Донбас, сказав президент. Улітку росіяни говорили Сполученим Штатам, що завершать захоплення до жовтня-листопада.

“Натомість це наші війська зараз просуваються”, – запевнив президент України. 

Ці результати стали можливими, тому що більше немає затримки в постачаннях озброєння. Деяких позицій все ще бракує, але Київ працює над тим, або наростити власне виробництво. 

Президент вважає, що чим більшими будуть російські провали на полі бою, то сильнішим буде тиск на Владіміра Путіна.

Зеленський додав, що в спробі приховати поразки Росія почала нову хвилю повітряного терору. Головною ціллю є енергетика: російські ракети і дрони б’ють по ній кожного дня і ночі. 

Для захисту Україна потребує систем ППО і ракет. Власних дронів-перехоплювачі і мобільних груп недостатньо. Росія використовує балістичні ракети, які можна збити лише західні системи протиповітряної оборони. Зеленський попросив представників країн закликати їхні уряди посилити допомогу України цими системами.

Російські штурми на Добропільському напрямку

9 жовтня армія Росії прорвалася у Володимирівку на Добропільському напрямку, де тривав український контрнаступ. На штурм вони пішли трьома колонами: перші дві – мотоцикли і легка техніка, третя – бронетехніка. Частині окупантів вдалося заскочити в село, розповідав начальник управління штурмовими підрозділами Валентин Манько. 

Зеленський, коментуючи цей штурм, сказав, що росіяни намагалися розблокуватися, але зазнали втрат, писало Суспільне. 

Портал DeepState станом на вечір неділі повідомляв, що Сили оборони відсунули ворога поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки. Ворог просунувся у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.
﻿
