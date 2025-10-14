Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Як заблокувати спам-дзвінки у різних операторів? В Мінцифри дали відповідь

Поскаржитися на спамерів можна і на гарячу урядову лінію або в НКЕК. 

Як заблокувати спам-дзвінки у різних операторів? В Мінцифри дали відповідь
Фото: pixabay

З 2 жовтня, відколи набув чинності дозвіл блокувати спам-дзвінки, заблоковано вже тисячі таких номерів. Про це повідомив віцепрем'єр – міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Заблокувати номери можна через операторів – lifecell, Київстар і Vodafone. Також можна поскаржитися на спамерів на гарячій лінії уряду (1545) або залишити заявку на сайті НКЕК.

"Спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок", – повідомив Федоров.

Як це зробити через операторів?

Vodafone – у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу.

Kyivstar – у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу.

lifecell – у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
