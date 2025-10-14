Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сирський: нинішня кіл-зона складає 10 кілометрів

Для покращення надання медичної допомоги бійцям впроваджують нові рішення, зокрема евакуацію наземними роботизованими комплексами (НРК). 

Сирський: нинішня кіл-зона складає 10 кілометрів
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Нинішній етап війни визначають ударні дрони, а так звана “кіл-зона” сягає вже 10 км. У таких умовах для оперативної евакуації поранених бійців великого значення набувають спроможності логістики і військової медицини, сказав головком Олександр Сирський за результатами наради з питань медичного забезпечення. 

Він заслухав змістовну доповідь про застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Йдеться про фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.

“Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти”, – пояснив головнокомандувач.

Військові частини отримали першу партію такого обладнання. Окремо збираються масштабувати інший практичний досвід.

“Це й застосування інформаційно-комунікаційних технологій, і евакуація поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, і інші технологічні та організаційні рішення”, – додав Сирський.

Триває також робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України.
