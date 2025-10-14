"Контракт 18-24" розширили до 100 підрозділів Сухопутних військ: відкрито набір на річний і "дроновий" треки

Наразі доступні два формати служби: 12 місяців на стрілецьких/піхотних посадах або 24 місяці у спеціалізованому напрямі "дрони".

1-й центр рекрутингу Сухопутних військ оголосив про найбільше від початку програми оновлення "Контракту 18–24". Перелік частин, до яких можна приєднатися, зріс до понад 100 – фактично йдеться про практично весь пул пріоритетних підрозділів, повідомили в 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Наразі доступні два формати служби: 12 місяців на стрілецьких/піхотних посадах або 24 місяці у спеціалізованому напрямі "дрони".

Для "дронового" треку підтверджено аналогічну вимогу як і для "стрілецького", але з урахуванням тривалості – не менше року безпосередньої участі у бойових діях у межах дворічного контракту.

Розширення покриває різні типи частин: 65 бригад, 7 полків та 35 батальйонів.

Грошова виплата – 200 000 грн одразу при підписанні контракту та 800 000 грн – двома частинами на час його дії.

Базова загальновійськова підготовка розпочинається не пізніше ніж за два тижні після підписання контракту; тривалість – орієнтовно від 45 діб (залежно від програми).

Фаховий етап за ВОС триває від приблизно 14 до 60 діб; у "дронах" наголос на роботі з платформами, програмним забезпеченням, наземними станціями керування та тактикою застосування.

Адаптація в частині – два тижні, в підрозділі, де військовослужбовець нестиме службу, під супроводом інструкторів і сержантсько-офіцерського складу.

Підготовка операторів і техніків безпілотних систем виходить за межі пілотування: це експлуатація, діагностика, ремонт, робота з сенсорами та зв’язком, плюс злагоджені дії в бойовій ланці. Тож дворічний термін дозволяє пройти повний цикл і накопичити необхідний підтверджений досвід, розповів LB.UA офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Програма орієнтована на кандидатів старших 18, але молодших 25 років, які готові до інтенсивного навчання, дисципліни й командної роботи. Для "дронового" напрямку вітається технічна мотивація або бэкґраунд, але ключове – готовність швидко опановувати нові компетенції.

Як долучитися

Можна подати заявку онлайн. Анкета доступна на сайті 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: lfrecruiting.mil.gov.ua.

Або офлайн – діють регіональні представництва у Києві, Сумах, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. Для довідок працює безкоштовна лінія: 0 800 503 696.