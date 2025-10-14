Головне за ніч та ранок вівторка, 14 жовтня: атака на вантажівки ООН, 190 боєзіткнень, наслідки удару по лікарні в Харкові

Нічна повітряна атака, 190 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли.

На Чернігівщині російські дрони поцілили по нафтобазі. Обійшлося без постраждалих.

Російські військові вранці 14 жовтня атакували дронами та артилерією чотири автівки гуманітарної місії ООН у Білозерській громаді Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, наголосивши, що чотири білі автівки з маркуванням - це не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям.

Одна вантажівка згоріла, ще одну серйозно пошкоджено. Дві автівки змогли вирватися з-під ударів.

"Лише дивом ніхто не постраждав. Сьогодні “друга армія” світу перемогла кілька тонн “гуманітарки”. Терористи – більше тут сказати нічого", - додав очільник ОВА.

Кількість поранених внаслідок російської атаки на лікарню в Харкові зросла до шести, ще в 51 людини – гостра реакція на стрес.

Одна з бомб впала на територію медзакладу, де перебували 57 пацієнтів. Всі потерпілі отримали поранення склом. Вони перебували в медичному закладі в Салтівському районі, що потрапив під удар.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 190 боєзіткнень, 65 - на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1200 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1125150 військових.

Російська армія вночі 14 жовтня атакувала Кіровоградську область. Вдарила по критичній інфраструктурі в Долинській і Новопразькій громадах.

Знеструмлені 5 населених пунктів, повідомили в ДСНС і голова ОВА Андрій Райкович. За його інформацією, жертв немає.

Унаслідок нічної атаки є влучання 27 дронів. Загалом ворог випустив 96 БпЛА.

69 безпілотників знищили.

До проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 правок, повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, це на 60 відсотків більше, ніж було подано до проєкту бюджету на 2025 рік.

Міністерство закордонних справ України у коментарі на своєму сайті привітало звільнення усіх ізраїльських заручників, які утримувалися ХАМАСом.

Україна "підтверджує підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру на Близькому Сході". Міністерство окремо відзначило "ключову роль президента США Дональда Трампа в досягненні історичної угоди" між Ізраїлем та палестинським угрупованням.

На думку відомства, "саме дипломатія сили та рішучості здатна завершувати війни". У МЗС сподіваються, що може бути застосований достатній міжнародний тиск на Росію для припинення вбивств та відновлення безпеки і миру для України і всієї Європи.

