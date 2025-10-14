Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Внаслідок нічної атаки є влучання 27 дронів. Загалом ворог випустив 96 БпЛА

69 безпілотників знищили. 

Уночі 14 жовтня, починаючи з 19:00, Росія атакувала українців 96 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і БпЛА інших типів. Запускала їх як з російської території, так і з Криму.

Близько 60 запущених дронів – "шахеди". Про це повідомили в Повітряних силах

“Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, збили 69 БпЛА на півночі, півдні, сході і в центрі країни. Атака триває. 

Результати відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Результати відбиття атаки

  • У Кіровоградській області внаслідок атаки знеструмлено 5 населених пунктів. Росіяни атакували критичну інфраструктуру двох громад. 
﻿
