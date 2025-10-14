Внаслідок нічної атаки є влучання 27 дронів. Загалом ворог випустив 96 БпЛА

Уночі 14 жовтня, починаючи з 19:00, Росія атакувала українців 96 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і БпЛА інших типів. Запускала їх як з російської території, так і з Криму.

Близько 60 запущених дронів – "шахеди". Про це повідомили в Повітряних силах.

“Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації”, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, збили 69 БпЛА на півночі, півдні, сході і в центрі країни. Атака триває.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати відбиття атаки