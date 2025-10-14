МЗС Італії: напади на гуманітарних працівників є неприйнятними

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував напад Росії на гуманітарний конвой Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні.

“Я рішуче засуджую напад Росії на конвой Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні, в якому також перебував італійський чиновник, який, на щастя, не постраждав”, - написав Таяні.

Глава МЗС Італії наголосив, що напади на цивільних осіб, лікарні та гуманітарних працівників є неприйнятними.

“Росія повинна припинити насильство та діяти відповідально. Висловлюю свою солідарність з ООН, її персоналом та українським народом”, - підсумував Антоніо Таяні.