МЗС Італії: напади на гуманітарних працівників є неприйнятними

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні прокоментував напад Росії на гуманітарний конвой Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні.
“Я рішуче засуджую напад Росії на конвой Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні, в якому також перебував італійський чиновник, який, на щастя, не постраждав”, - написав Таяні.
Глава МЗС Італії наголосив, що напади на цивільних осіб, лікарні та гуманітарних працівників є неприйнятними.
“Росія повинна припинити насильство та діяти відповідально. Висловлюю свою солідарність з ООН, її персоналом та українським народом”, - підсумував Антоніо Таяні.
- Російські військові вранці 14 жовтня атакували дронами та артилерією чотири автівки гуманітарної місії ООН у Білозерській громаді Херсонської області.
- В результаті атаки одна вантажівка згоріла, ще одну серйозно пошкоджено. Дві автівки змогли вирватися з-під ударів.