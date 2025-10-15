У Добропіллі на Донеччині рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка

У Добропіллі Донецької області рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів знищеного унаслідок авіаудару РФ житлового будинку тіло чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС України.

“Російський авіаудар по Добропіллю: напередодні російські окупанти завдали підступного авіаудару по приватному житловому сектору міста. Рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів, через що їм неодноразово доводилося призупинятися”, — заявили у ДСНС.

Рятувальники деблокували з-під завалів житлового будинку тіло чоловіка. Наразі роботи завершені.