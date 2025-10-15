Сирський поїхав до частин і підрозділів, які стримують росіян на межі із Дніпропетровщиною

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював у військових частинах та підрозділах, які стримують росіян, зокрема, на межі з Дніпропетровською областю.

За словами Сирського, його першочергова увага – «тим напрямкам фронту, де найскладніше».

«За доповідями командирів на місцях ознайомився з останніми змінами оперативної обстановки. Разом розглянули проблемні питання та окреслили шляхи їхнього вирішення. Основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою, відновлення боєздатності військових частин», - розповів головком.

Сирський додав, що віддав необхідні доручення для забезпечення бригад усім необхідним. Ідеться про резерви, додаткові боєприпаси, БпЛА і спецзасоби.