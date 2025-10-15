Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський поїхав до частин і підрозділів, які стримують росіян на межі із Дніпропетровщиною

Основні зусилля спрямовують на побудову стійкої, надійної оборони, заявив головком.

Сирський поїхав до частин і підрозділів, які стримують росіян на межі із Дніпропетровщиною
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював у військових частинах та підрозділах, які стримують росіян, зокрема, на межі з Дніпропетровською областю. 

За словами Сирського, його першочергова увага – «тим напрямкам фронту, де найскладніше». 

«За доповідями командирів на місцях ознайомився з останніми змінами оперативної обстановки. Разом розглянули проблемні питання та окреслили шляхи їхнього вирішення. Основні зусилля спрямовуються на побудову стійкої, надійної оборони, підвищення якості взаємодії військ, надання допомоги командирам в організації бою, відновлення боєздатності військових частин», - розповів головком.

Сирський додав, що віддав необхідні доручення для забезпечення бригад усім необхідним. Ідеться про резерви, додаткові боєприпаси, БпЛА і спецзасоби.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies