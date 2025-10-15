Шмигаль озвучив пріоритети України на «Рамштайні»

На 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» міністр оборони України Денис Шмигаль озвучив три пріоритети партнерам.

За його словами, ідеться про ініціативу PURL, інвестиції в українські дрони і ракети, а також збільшення дальності удару України по ворогу.

Шмигаль повідомив, що потреби PURL наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. Щодо дронів і ракет, то українська сторона продовжує наполягати на першочерговій потребі у понад 4 млрд доларів.

«У 2026 році зможемо побудувати до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Наші deep strike безпілотники та ракети допомагають нам асиметрично реагувати на російські удари. За нашими даними, дефіцит бензину у противника становить до 20%», - повідомив очільник Міноборони.

Також Україні потрібно більше артилерійських снарядів великої дальності.

«Вітаємо ініціативу щодо спільних закупівель артилерійських боєприпасів і закликаємо зосередити зусилля на постачанні саме боєприпасів великої дальності. Цієї зими ми також терміново потребуватимемо перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та зенітні й авіаційні керовані ракети — до систем NASAMS, IRIS-T, літаків F-16 тощо», - наголосив Шмигаль.

Окремо міністр акцентував увагу на фінансуванні оборонних потреб. «Просимо партнерів приєднатися до нас у покритті 60 млрд доларів — половини від запланованих видатків. Оптимальний шлях — це виділення європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Ще одне рішення — позика за рахунок російських заморожених активів»,- сказав Шмигаль.