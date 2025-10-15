Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ГоловнаСуспільствоВійна

Шмигаль озвучив пріоритети України на «Рамштайні»

«Окремо наголосив на фінансуванні оборонних потреб», - додав міністр.

Шмигаль озвучив пріоритети України на «Рамштайні»
31-ше засіданні Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн», 15 жовтня 2025 року
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

На 31-му засіданні Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» міністр оборони України Денис Шмигаль озвучив три пріоритети партнерам.

За його словами, ідеться про ініціативу PURL, інвестиції в українські дрони і ракети, а також збільшення дальності удару України по ворогу.

Шмигаль повідомив, що потреби PURL наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів. Щодо дронів і ракет, то українська сторона продовжує наполягати на першочерговій потребі у понад 4 млрд доларів. 

«У 2026 році зможемо побудувати до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Наші deep strike безпілотники та ракети допомагають нам асиметрично реагувати на російські удари. За нашими даними, дефіцит бензину у противника становить до 20%», - повідомив очільник Міноборони.

Також Україні потрібно більше артилерійських снарядів великої дальності. 

«Вітаємо ініціативу щодо спільних закупівель артилерійських боєприпасів і закликаємо зосередити зусилля на постачанні саме боєприпасів великої дальності. Цієї зими ми також терміново потребуватимемо перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та зенітні й авіаційні керовані ракети — до систем NASAMS, IRIS-T, літаків F-16 тощо», - наголосив Шмигаль.

Окремо міністр акцентував увагу на фінансуванні оборонних потреб. «Просимо партнерів приєднатися до нас у покритті 60 млрд доларів — половини від запланованих видатків. Оптимальний шлях — це виділення європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Ще одне рішення — позика за рахунок російських заморожених активів»,- сказав Шмигаль.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies