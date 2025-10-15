Наркогрупи працювали у Києві, Миколаївській та Одеській областях.

Прокуратура спільно з правоохоронними органами припинила діяльність наркогруп, причетних до незаконного обігу психотропів у Києві, Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Загалом вилучили понад 18 кг наркотичних речовин орієнтовною вартістю понад 11 млн грн.

наркотики

У Києві отримали підозри житель Дніпропетровщини і громадянин Туркменістану. Як встановило слідство, вони зберігали та перевозили з метою збуту 13 кг психотропної речовини “Альфа-PVP”. Частину — 8 кг — вилучили під час огляду автомобіля, ще 5 кг — у схованці, координати якої зберігалися в телефоні одного із затриманих.

На Миколаївщині і в Одесі викрили три підпільні нарколабораторії. Отримали підозри четверо осіб, які організували виробництво амфетаміну.

За даними слідства, 43-річний житель Одеси створив три нарколабораторії в Одесі та Баштанському районі, які виготовляли понад 20 кг амфетаміну щомісяця.

Під час обшуків вилучили як амфетамін, так і прекурсори, канабіс, обладнання, кошти та автомобілі на суму понад 5 млн грн.

Усім підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 307 КК України. Вони перебувають під вартою без права застави.