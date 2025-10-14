Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росіяни вбили мирну мешканку Дніпропетровщини

Також у області численні руйнування.

Росіяни вбили мирну мешканку Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 14 жовтня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 14 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область дронами, КАБом та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах”, - написав він. 

Внаслідок російського удару загинула жінка, пошкоджені 6 приватних будинків, кілька господарських і надвірних споруд, 3 парники. 

По Покровській громаді на Синельниківщині загарбники вдарили КАБом та понівечили газогін. 

Також армія РФ пошкодила інфраструктуру в Павлограді.
﻿
