Росіяни вбили мирну мешканку Дніпропетровщини

Також у області численні руйнування.

Сьогодні, 14 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область дронами, КАБом та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор бив FPV-дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах”, - написав він.

Внаслідок російського удару загинула жінка, пошкоджені 6 приватних будинків, кілька господарських і надвірних споруд, 3 парники.

По Покровській громаді на Синельниківщині загарбники вдарили КАБом та понівечили газогін.

Також армія РФ пошкодила інфраструктуру в Павлограді.