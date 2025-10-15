Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
СБУ затримала ексохоронця російської катівні у Херсоні

Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який співпрацював з окупаційною адміністрацією РФ після тимчасово захоплення обласного центру.

Про це інформує СБУ.

Йдеться про місцевого різноробочого, який влітку 2022 року вступив до так званого "управління виконання покарань", котре ворог облаштував в будівлі захопленого СІЗО портового міста.

Там його призначили "молодшим інспектором", видали зброю, посвідчення та формений одяг російського зразка.

За матеріалами справи, фігурант охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні.

У застінках потерпілих піддавали тортурам, намагаючись «вибити» з них адреси перебування інших українських патріотів.

Після звільнення міста колаборант намагався переховуватись від правосуддя. Для цього «заліг на дно» у власному помешканні, з якого майже не виходив.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей.
