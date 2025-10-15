Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
ФотоУ Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоВійна

Британія надала Україні за пів року 85 тисяч військових дронів

Було інвестовано 600 мільйонів фунтів стерлінгів.

Британія надала Україні за пів року 85 тисяч військових дронів
Фото: ArmyInform

Британський уряд на своєму сайті повідомив, що упродовж шести місяців 2025 року було здійснено поставки понад 85 тисяч військових дронів зі Сполученого Королівства в Україну.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що для збільшення виробництва було інвестовано 600 мільйонів фунтів стерлінгів. БПЛА використовуються для точних ударів по інфраструктурі росіян, розвідки та припинення діяльності ворога поза лінією фронту.

На зустрічі контактної групи щодо оборони України у Брюсселі Гілі закликатиме союзників збільшити надходження дронів для ЗСУ, щоб "перевершити ескалацію Путіна". Міністр також заявить про продовження зобов'язань Британії щодо патрульних місій на східному фланзі НАТО до кінця року, щоб запобігати спробам Кремля "перевірити" єдність Альянсу дроновою активністю.  
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies