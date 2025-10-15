Британія надала Україні за пів року 85 тисяч військових дронів

Британський уряд на своєму сайті повідомив, що упродовж шести місяців 2025 року було здійснено поставки понад 85 тисяч військових дронів зі Сполученого Королівства в Україну.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що для збільшення виробництва було інвестовано 600 мільйонів фунтів стерлінгів. БПЛА використовуються для точних ударів по інфраструктурі росіян, розвідки та припинення діяльності ворога поза лінією фронту.

На зустрічі контактної групи щодо оборони України у Брюсселі Гілі закликатиме союзників збільшити надходження дронів для ЗСУ, щоб "перевершити ескалацію Путіна". Міністр також заявить про продовження зобов'язань Британії щодо патрульних місій на східному фланзі НАТО до кінця року, щоб запобігати спробам Кремля "перевірити" єдність Альянсу дроновою активністю.