СуспільствоВійна

Уночі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Кіровоградській області

Є знеструмлення. 

Уночі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Кіровоградській області
Ліквідація наслідків удару в Кіровоградській області
Фото: ДСНС України в Кіровоградській області

Російська армія вночі 14 жовтня атакувала Кіровоградську область. Вдарила по критичній інфраструктурі в Долинській і Новопразькій громадах.

Знеструмлені 5 населених пунктів, повідомили в ДСНС і голова ОВА Андрій Райкорвич. За його інформацією, жертв немає. 

"Наразі усі осередки загорань ліквідовано. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 34 рятувальники та 7 одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини, а також місцева пожежна команда однієї з громад", – розповіли в ДСНС. 

  • Під атакою вночі перебував і Харків. Там росіяни вдарили КАБами, зокрема по території медичного закладу. Шестеро людей отримали поранення – від скла. У медзлакладі є люди з гострою реакцією на стрес. 
Теми: ,
﻿
