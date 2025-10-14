Уночі росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Кіровоградській області

Російська армія вночі 14 жовтня атакувала Кіровоградську область. Вдарила по критичній інфраструктурі в Долинській і Новопразькій громадах.

Знеструмлені 5 населених пунктів, повідомили в ДСНС і голова ОВА Андрій Райкорвич. За його інформацією, жертв немає.

"Наразі усі осередки загорань ліквідовано. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 34 рятувальники та 7 одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини, а також місцева пожежна команда однієї з громад", – розповіли в ДСНС.